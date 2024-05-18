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FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 10 см, №1 - Харків (414613) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (27)
22,67
Економія: -3,52 грн
19,15 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (3)
22,61
Економія: -2,11 грн
20,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (3)
26,46
Економія: -2,89 грн
23,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (35)
14,86
Економія: -0,71 грн
14,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (2)
22,54
Економія: -5,98 грн
16,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (10)
13,58
Економія: -0,70 грн
12,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (21)
22,02
Економія: -1,27 грн
20,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
20,72
Економія: -0,72 грн
20,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (40)
22,48
Економія: -0,88 грн
21,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
20,65
Економія: -1,20 грн
19,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (33)
21,25
Економія: -0,65 грн
20,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
21,72
Економія: -3,42 грн
18,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
20,18
Економія: -0,94 грн
19,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (28)
19,88
Економія: -0,65 грн
19,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (23)
22,22
Економія: -1,22 грн
21,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
Всього: упаковка (1)
22,45
Економія: -1,95 грн
20,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ромни, вул. Руденка, 10/1
Всього: упаковка (6)
20,93
Економія: -1,33 грн
19,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (14)
22,08
Економія: -2,37 грн
19,71 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (39)
22,93
Економія: -3,00 грн
19,93 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (2)
23,12
Економія: -2,66 грн
20,46 грн