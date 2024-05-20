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FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 10 см х 18 см, №1 - Одеса (414610) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Всього: упаковка (5)
26,90 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
29,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Всього: упаковка (2)
26,90 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (5)
23,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (7)
28,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, перех. 6-ї Стрілецької Дивізії / Калініна, 1-А/1-А
Всього: упаковка (14)
23,00 грн
Наша аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (16)
25,00 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
Всього: упаковка (10)
25,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (14)
23,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Всього: упаковка (1)
22,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 99
Всього: упаковка (1)
22,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Всього: упаковка (10)
22,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
Всього: упаковка (3)
25,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом