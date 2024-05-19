FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 10 см х 18 см, №1 - Київ (414610) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Аптека24
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Альго-фарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Галицького Данила, 50
Аптека
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 99
Класна аптека
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Аптека
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, перех. 6-ї Стрілецької Дивізії / Калініна, 1-А/1-А
Наша аптека
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом