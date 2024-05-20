Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Аптека24 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернівці, вул. Головна, 200 Всього: пара (30) 98,50 грн Забронювати

Аптека нц Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Теліги Олени, 11 Всього: упаковка (4) 92,19 Економія: -11,62 грн 80,57 грн Забронювати

Аптека нц Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 20 Всього: упаковка (1) 86,43 Економія: -6,49 грн 79,94 грн Забронювати

Аптека нц Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Науки, 42/1 Всього: упаковка (1) 92,19 Економія: -11,62 грн 80,57 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А Всього: упаковка (1) 92,99 Економія: -18,60 грн 74,39 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вишеньки, вул. Центральна, 150-Б Всього: (32) 103,99 Економія: -29,60 грн 74,39 грн Забронювати

Народна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Черкаси, бульв. Шевченка, 250 Всього: упаковка (1) 89,00 Економія: -14,00 грн 75,00 грн Забронювати

Народна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Черкаси, вул. Надпільна, 340 Всього: упаковка (1) 89,00 Економія: -14,00 грн 75,00 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, проїзд Стадіонний, 17-А Всього: упаковка (4), пара (24) 94,80 грн Забронювати

Світ здоров'я зжс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б Всього: упаковка (3) 100,00 грн