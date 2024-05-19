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БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ "ВОЛЕС" пара з подвійним дном, №50 - Київ (837500) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
86,43
Економія: -6,49 грн
79,94 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (4)
92,19
Економія: -11,62 грн
80,57 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
92,19
Економія: -11,62 грн
80,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
92,99
Економія: -18,60 грн
74,39 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вишеньки, вул. Центральна, 150-Б
Всього: (32)
103,99
Економія: -29,60 грн
74,39 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
89,00
Економія: -14,00 грн
75,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
Всього: упаковка (1)
89,00
Економія: -14,00 грн
75,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Всього: пара (30)
98,50 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (4), пара (24)
94,80 грн
Світ здоров'я зжс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
Всього: упаковка (3)
100,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом