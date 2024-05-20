Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПластирпластирі спеціальніFAMILY PLAST ПЛАСТИР МОЗОЛЬНИЙЦіни в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТИР МОЗОЛЬНИЙ 6 см х 10 см, №1 - Одеса (522734) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (4)
37,00
Економія: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (3)
37,00
Економія: -5,00 грн
32,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (3)
37,00
Економія: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (11)
37,00
Економія: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (8)
37,00
Економія: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (5)
37,00
Економія: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (6)
37,00
Економія: -5,00 грн
32,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (4)
34,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
37,00
Економія: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (5)
37,00
Економія: -5,00 грн
32,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (6)
37,00
Економія: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (9)
37,00
Економія: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (3)
37,00
Економія: -5,00 грн
32,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
Всього: упаковка (3)
34,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (12)
37,00
Економія: -5,00 грн
32,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
32,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, перех. Гранітна / Радужний, 2/26
Всього: упаковка (9)
34,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
Всього: упаковка (9)
37,00
Економія: -5,00 грн
32,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (10)
32,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 58-Г
Всього: упаковка (4)
34,90 грн