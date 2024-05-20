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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МОЗОЛЬНИЙ 2 см х 6 см, №5 - Запоріжжя (497717) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
68,56 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (8), 2 см х 6 см (1)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
68,56 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (11)
66,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (5)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (2)
71,99 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (7)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (2)
75,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (2)
68,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
68,56 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: упаковка (6)
66,00 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (2)
68,56 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (9)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
Всього: упаковка (2), 2 см х 6 см (3)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:45
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всього: упаковка (3), 2 см х 6 см (4)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
85,00
Економія: -21,50 грн
63,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (2)
68,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
68,56 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (12)
66,00 грн