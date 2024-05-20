FAMILY PLAST ПЛАСТИР МОЗОЛЬНИЙ 2 см х 6 см, №5 - Запоріжжя (497717) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 34 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (8), 2 см х 6 см (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), 2 см х 6 см (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3), 2 см х 6 см (4)
Відчинено Зачиняється о 20:45
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В