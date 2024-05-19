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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МОЗОЛЬНИЙ 2 см х 6 см, №5 - Львів (497717) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (5)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (6), 2 см х 6 см (3)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (4)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
68,56 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (8)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (3)
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (10)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (8), 2 см х 6 см (4)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (12)
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (9)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
71,76
Економія: -5,91 грн
65,85 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (13)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (11)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (9)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (7)
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (10)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (5)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (12)
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (9)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (9)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн