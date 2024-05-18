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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МОЗОЛЬНИЙ 2 см х 6 см, №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (497717) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (7)
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (11)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (5)
66,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (5)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (4)
66,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (6)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (8)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (9)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (7)
66,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
71,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (10)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (5)
66,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
68,56 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (5), 2 см х 6 см (1)
66,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (2)
75,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
68,56 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (13)
66,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (11)
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (2)
75,00
Економія: -9,00 грн
66,00 грн