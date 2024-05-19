FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 6 см х 10 см, №1 - Київ (470367) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 274 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 2
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, пл. Бесарабська, 7
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Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, пл. Львівська, 8-Б
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Всього: упаковка (23)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (19)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Київ, бульв. Лесі Українки, 2
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Київ, вул. Велика Васильківська, 38
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
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Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22