FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 6 см х 10 см, №1 - Харків (470367) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 31 аптеці
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (41)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210