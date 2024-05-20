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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 4 см х 10 см, №1 - Одеса (470365) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (4)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (3)
6,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (9)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (14)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (8)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (15)
6,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (4)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (8)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (34)
8,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (13)
6,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (3)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (13)
6,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (3)
6,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (1)
6,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (2)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (13)
6,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (8)
6,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (2)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (3)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (3)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн