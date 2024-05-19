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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 4 см х 10 см, №1 - Львів (470365) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (5)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (8)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (9)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (14)
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (11)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (11)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (42)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (4)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (23)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (8)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (24)
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (2)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (6)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (4)
6,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (2)
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (6)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (4)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
Всього: упаковка (2)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (9)
9,00
Економія: -1,00 грн
8,00 грн