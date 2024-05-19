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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №20 - Київ (414785) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 4
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (2)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Згурівка, вул. Українська, 11
Всього: упаковка (1)
32,99 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 54-Б
Всього: упаковка (3)
48,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 7/2
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 273/8
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 19
Всього: упаковка (2)
48,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
Всього: упаковка (27)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Черкаська, 2
Всього: упаковка (8)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 3
Всього: упаковка (3)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 98
Всього: упаковка (4)
48,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ватутіне, вул. Миру, 5
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Сміла, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Гагаріна, 33/2
Всього: упаковка (8)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, пл. Лесі Українки, 15
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 11
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Градизьк, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
32,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Е
Всього: упаковка (3)
48,90 грн