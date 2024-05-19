FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №20 - Київ (414785) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Київ, вул. Миколайчука Івана, 4
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Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
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Київ, шосе Харківське, 152
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Обухів, вул. Каштанова, 14
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Згурівка, вул. Українська, 11
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Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 54-Б
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Славутич, пл. Привокзальна, 7/2
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Прилуки, вул. Київська, 273/8
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Прилуки, вул. Вокзальна, 19
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Всього: упаковка (27)
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Житомир, вул. Шевченка, 12
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Золотоноша, вул. Черкаська, 2
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Городище, вул. Гагаріна Юрія, 3
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Черкаси, вул. Нижня Горова, 98
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Ватутіне, вул. Миру, 5
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Сміла, вул. Незалежності, 36
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Монастирище, вул. Гагаріна, 33/2
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Звягель, пл. Лесі Українки, 15
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Конотоп, просп. Миру, 11
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Градизьк, вул. Київська, 47
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Жмеринка, вул. Київська, 288-Е