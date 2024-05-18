Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПластирпластирі бактерицидніFAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІЦіни в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №20 - Харків (414785) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (3)
48,90 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Всього: упаковка (6)
47,00 грн
Милосердя
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (4)
47,00 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
Всього: упаковка (6)
47,00 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (6)
47,00 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (7)
47,00 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
Всього: упаковка (3)
48,00 грн
Аптека твого міста
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Всього: упаковка (1)
47,00 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Всього: упаковка (11)
47,00 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 37
Всього: упаковка (1)
47,00 грн
Астарта
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Всього: упаковка (2)
47,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
Всього: упаковка (12)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (2)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 34/1
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, просп. Перемоги, 105
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (12)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
Всього: упаковка (10)
48,90 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (2)
45,60
Економія: -4,74 грн
40,86 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Всього: упаковка (2)
48,90 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Всього: упаковка (2)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 6-Г
Всього: упаковка (3)
48,90 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
Всього: упаковка (2)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Градизьк, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
32,99 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 11
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (12)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 15
Всього: упаковка (6)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
Всього: упаковка (3)
48,90 грн