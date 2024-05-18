FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №20 - Харків (414785) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Астарта
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Милосердя
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
Астарта
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Всього: упаковка (6)
Зачинено
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Астарта
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
Астарта
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
Аптека твого міста
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Класна аптека
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 37
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Астарта
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Андріївка, вул. Центральна, 4
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Всього: упаковка (12)
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Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
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Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 34/1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, просп. Перемоги, 105
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 6-Г
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Градизьк, вул. Київська, 47
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 11
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54