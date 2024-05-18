Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Ромни, вул. Коржівська, 95/37 Всього: упаковка (1) 190,60 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Світловодськ, вул. Героїв України, 63 Всього: упаковка (1) 169,06 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, шосе Харківське, 144-В Всього: упаковка (1) 237,50 Економія: -69,64 грн 167,86 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Графік роботи Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А Всього: упаковка (1) 237,00 Економія: -69,14 грн 167,86 грн Забронювати

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Бар, вул. Каштанова, 11 Всього: упаковка (1) 314,99 Економія: -33,87 грн 281,12 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Татарбунари, вул. Горького Максима, 19 Всього: упаковка (2) 190,60 грн Забронювати