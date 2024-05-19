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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 6, №1 - Київ (408674) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (2)
237,00
Економія: -69,14 грн
167,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (1)
235,00
Економія: -67,14 грн
167,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
237,00
Економія: -69,14 грн
167,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (1)
237,00
Економія: -69,14 грн
167,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
237,00
Економія: -69,14 грн
167,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
237,00
Економія: -69,14 грн
167,86 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (2)
210,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Всього: упаковка (1)
174,30 грн
Вітамін
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Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Г
Всього: упаковка (1)
209,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
Всього: упаковка (1)
249,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом