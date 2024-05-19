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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 5, №1 - Київ (408673) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
240,00
Економія: -19,20 грн
220,80 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
237,00
Економія: -69,14 грн
167,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 3-А
Всього: упаковка (1)
209,90 грн
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -27,52 грн
229,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Всього: упаковка (1)
174,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (1)
199,31 грн
Вітамін
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Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Г
Всього: упаковка (1)
209,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
Всього: упаковка (1)
244,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом