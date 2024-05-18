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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2, №1 - Харків (408670) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/2
Всього: упаковка (3)
261,17
Економія: -45,63 грн
215,54 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (1)
237,00
Економія: -69,14 грн
167,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
237,00
Економія: -69,14 грн
167,86 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
237,00
Економія: -69,14 грн
167,86 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -27,52 грн
229,47 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом