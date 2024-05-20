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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ГРАНУМ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 5 м х 8 см з кліпсою, №1 - Одеса (625222) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
Всього: упаковка (4)
70,49
Економія: -8,43 грн
62,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 187/3
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -6,18 грн
71,81 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
69,51
Економія: -5,22 грн
64,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хотин, вул. Олімпійська, 68-А
Всього: упаковка (2)
80,50
Економія: -8,69 грн
71,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
68,93
Економія: -9,35 грн
59,58 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
71,81 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-Б
Всього: упаковка (1)
106,80 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кропивницький, просп. Університетський, 2/5
Всього: упаковка (5)
106,80 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 1-А
Всього: упаковка (5)
106,80 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Ялтинська, 1
Всього: упаковка (2)
106,80 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
Всього: упаковка (1)
106,80 грн
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Новгородка, вул. Криворізька, 37
Всього: упаковка (1)
106,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом