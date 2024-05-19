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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ГРАНУМ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 4 м х 8 см з кліпсою, №1 - Київ (625221) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 65
Всього: упаковка (1)
37,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Українця Владислава, 1-А
Всього: упаковка (1)
44,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, перех. Покровська / Старшого Лейтенанта Кагала, 15/34
Всього: упаковка (1)
44,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Всього: упаковка (1)
37,81 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
51,18
Економія: -4,00 грн
47,18 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
56,62
Економія: -4,78 грн
51,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
Всього: упаковка (1)
44,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Торгова, 30
Всього: упаковка (1)
44,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
44,79 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом