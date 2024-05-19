БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ГРАНУМ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 4 м х 8 см з кліпсою, №1 - Київ (625221) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 65
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Українця Владислава, 1-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, перех. Покровська / Старшого Лейтенанта Кагала, 15/34
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Торгова, 30
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом