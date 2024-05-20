Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ГРАНУМ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ГРАНУМ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3 м х 8 см з кліпсою, №1 - Одеса (625220) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (3)
39,50 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
Всього: упаковка (1)
64,00 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кропивницький, просп. Університетський, 2/5
Всього: упаковка (10)
64,00 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Кропивницького, 22
Всього: упаковка (2)
60,80 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
Всього: упаковка (2)
64,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом