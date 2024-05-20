БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ГРАНУМ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3 м х 8 см з кліпсою, №1 - Одеса (625220) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кропивницький, просп. Університетський, 2/5
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Кропивницького, 22
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом