Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Нове, вул. Металургів, 2-А Всього: упаковка (1) 64,00 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А Всього: упаковка (2) 64,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється за 59 хв Графік роботи Миколаїв, вул. Веселинівська, 10 Всього: упаковка (3) 39,50 грн