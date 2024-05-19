БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ГРАНУМ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3 м х 8 см з кліпсою, №1 - Київ (625220) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом