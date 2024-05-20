Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙЦіни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (348073) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (18)
7,44 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
Всього: упаковка (1)
9,40
Економія: -2,45 грн
6,95 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Щаслива, 45-А
Всього: упаковка (2)
6,81 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Всього: упаковка (1)
7,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
6,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
Всього: упаковка (1)
8,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
Всього: упаковка (3)
10,72
Економія: -3,77 грн
6,95 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (2)
8,53
Економія: -1,50 грн
7,03 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (14)
7,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (12)
7,77
Економія: -0,79 грн
6,98 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 21
Всього: упаковка (2)
5,67 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 99/8
Всього: упаковка (8)
6,55 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Єдності, 2
Всього: упаковка (1)
5,67 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (231)
8,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
7,77
Економія: -0,70 грн
7,07 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
8,90
Економія: -1,95 грн
6,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (24)
7,74
Економія: -0,49 грн
7,25 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Всього: упаковка (1)
6,31 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (19)
7,36 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (3)
7,25 грн