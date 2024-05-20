Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Святошинська, 1 Всього: упаковка (18) 14,16 Економія: -1,02 грн 13,14 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Коростишів, вул. Київська, 109-А Всього: упаковка (7) 18,00 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Вінниця, вул. Галицького Данила, 50 Всього: упаковка (1) 16,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Прилужна, 4/15 Всього: упаковка (17) 20,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (6) 19,00 грн

Сіті-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Київ, просп. Бандери Степана, 17/1 Всього: упаковка (2) 19,50 грн