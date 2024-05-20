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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (348084) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
7,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (6)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (5)
7,60 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
Всього: упаковка (24)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (15)
7,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
Всього: упаковка (5)
7,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Володарка, вул. Кооперативна, 2-А
Всього: упаковка (28)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
7,60 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, вул. Театральна, 17
Всього: упаковка (3)
7,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (2)
7,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (21)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (2)
7,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (17)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сторожинець, вул. Шевченка Тараса, 25-А
Всього: упаковка (10)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 22
Всього: упаковка (2)
7,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
7,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
7,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (5)
8,54
Економія: -1,18 грн
7,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Всього: упаковка (28)
7,13 грн