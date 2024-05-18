Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙЦіни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (348084) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (21)
7,13 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (18)
7,13 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, вул. Театральна, 17
Всього: упаковка (3)
7,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
7,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
Всього: упаковка (24)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, вул. Харківська, 11
Всього: упаковка (22)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (2)
6,07 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (2)
7,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (35)
8,37
Економія: -1,03 грн
7,34 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (15)
7,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
Всього: упаковка (5)
7,01 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Петропавлівська, 74
Всього: упаковка (4)
7,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Недригайлів, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (18)
7,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (5)
7,97
Економія: -0,54 грн
7,43 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 19
Всього: упаковка (2)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, вул. Хіміків, 22/3
Всього: упаковка (7)
7,60 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кролевець, вул. Європейська, 2
Всього: упаковка (13)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (5)
7,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (6)
7,13 грн