CITO TEST Cardio Combo ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ міоглобіну/KK-MB/тропоніну I тест, №1 - Запоріжжя (196941) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
У місті Запоріжжя більше немає пропозицій з препаратом