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CITO TEST Cardio Combo ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ міоглобіну/KK-MB/тропоніну I тест, №1 - Київ (196941) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
428,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
428,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
428,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
409,99
Економія: -26,28 грн
383,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
428,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
428,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
436,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
428,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
482,13
Економія: -73,57 грн
408,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
428,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
428,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
428,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
428,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
428,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
428,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
428,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
428,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
428,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
428,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
428,80 грн