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CITO TEST GIARDIA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ЛЯМБЛІЙ У ФЕКАЛІЯХ , №1 - Київ (293364) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 6
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (1)
241,81 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 2/1
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Соборна, 9
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
Всього: упаковка (1)
279,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
280,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -26,94 грн
228,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -26,94 грн
228,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Славута, вул. Соборності, 26
Всього: упаковка (1)
292,99
Економія: -64,94 грн
228,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -26,94 грн
228,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 61
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -50,94 грн
228,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
Всього: упаковка (1)
283,99
Економія: -55,94 грн
228,05 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
284,80 грн
Мед-сервіс
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Кривий Ріг, вул. Десантна, 13-А
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
230,30 грн