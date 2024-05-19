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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus розчин флакон 360 мл з контейнером для лінз, №1 - Львів (230080) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
397,60 грн
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (2)
464,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Всього: упаковка (1)
393,50 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Всього: упаковка (1)
411,90 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
383,70 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
419,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
455,90 грн
Сіті-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Всього: упаковка (12)
272,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
Всього: упаковка (1)
402,24 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (1)
404,87 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 30
Всього: упаковка (1)
404,87 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
386,13 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (2)
406,11 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Всього: упаковка (1)
393,49 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Буніна, 1
Всього: упаковка (1)
386,13 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
Всього: упаковка (2)
444,94 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (2)
396,84 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99
Всього: упаковка (1)
387,07 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом