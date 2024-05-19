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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus розчин флакон 240 мл з контейнером для лінз, №1 - Львів (230079) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
443,99
Економія: -99,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
415,99
Економія: -71,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
426,99
Економія: -82,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
402,99
Економія: -58,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
448,99
Економія: -104,96 грн
344,03 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
357,99
Економія: -13,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (1)
368,99
Економія: -24,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
416,99
Економія: -72,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (2)
396,99
Економія: -52,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (2)
415,99
Економія: -71,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Варшавська, 193
Всього: упаковка (2)
399,99
Економія: -55,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 89
Всього: упаковка (1)
420,99
Економія: -76,96 грн
344,03 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
378,99
Економія: -34,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 68-А
Всього: упаковка (1)
407,99
Економія: -63,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Дністерська, 1-А
Всього: упаковка (3)
416,99
Економія: -72,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Кульпарківська, 172
Всього: упаковка (1)
392,99
Економія: -48,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Патона, 2/4-А
Всього: упаковка (2)
408,99
Економія: -64,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Пулюя Івана, 40
Всього: упаковка (3)
426,99
Економія: -82,96 грн
344,03 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (2)
386,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Сокільники, вул. Сковороди Григорія, 58
Всього: упаковка (2)
416,99
Економія: -72,96 грн
344,03 грн