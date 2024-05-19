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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus розчин флакон 240 мл з контейнером для лінз, №1 - Київ (230079) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
416,99
Економія: -72,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
434,99
Економія: -90,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
400,99
Економія: -56,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
392,99
Економія: -48,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
361,99
Економія: -17,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
389,99
Економія: -45,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Всього: упаковка (2)
392,99
Економія: -48,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (1)
414,99
Економія: -70,96 грн
344,03 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (1)
384,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
391,99
Економія: -47,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Краківська, 14/6
Всього: упаковка (1)
415,99
Економія: -71,96 грн
344,03 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Всього: упаковка (1)
384,99
Економія: -40,96 грн
344,03 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (4)
382,99
Економія: -38,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (1)
400,99
Економія: -56,96 грн
344,03 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
Всього: упаковка (2)
383,99
Економія: -39,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Всього: упаковка (2)
354,99
Економія: -10,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-А
Всього: упаковка (2)
423,99
Економія: -79,96 грн
344,03 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Шалімова Академіка, 63
Всього: упаковка (2)
426,99
Економія: -82,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хотів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (2)
432,99
Економія: -88,96 грн
344,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Центральна, 6-Г/7
Всього: упаковка (1)
350,99
Економія: -6,96 грн
344,03 грн