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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus розчин флакон 240 мл з контейнером для лінз, №1 - Харків (230079) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
373,99
Економія: -29,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
371,99
Економія: -27,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
382,99
Економія: -38,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (1)
415,99
Економія: -71,33 грн
344,66 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
336,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
365,99
Економія: -21,33 грн
344,66 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
367,99
Економія: -23,33 грн
344,66 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (1)
344,66 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (2)
416,99
Економія: -72,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Всього: упаковка (1)
385,99
Економія: -41,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 1
Всього: упаковка (3)
393,99
Економія: -49,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Богодухів, пл. Незалежності, 38
Всього: упаковка (3)
434,99
Економія: -90,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Донець, вул. Спортивна, 28-А
Всього: упаковка (2)
425,99
Економія: -81,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Всього: упаковка (1)
347,99
Економія: -3,33 грн
344,66 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Всього: упаковка (1)
379,99
Економія: -35,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
399,99
Економія: -55,33 грн
344,66 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
Всього: упаковка (2)
383,99
Економія: -39,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 66
Всього: упаковка (1)
399,99
Економія: -55,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Героїв АТО, 118-А
Всього: упаковка (1)
425,99
Економія: -81,33 грн
344,66 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
375,99
Економія: -31,33 грн
344,66 грн