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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS) розчин флакон 120 мл з контейнером для лінз, №1 - Запоріжжя (230072) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
253,99
Економія: -17,52 грн
236,47 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (1)
264,99
Економія: -28,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
258,99
Економія: -22,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (1)
269,99
Економія: -33,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
262,99
Економія: -26,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -20,52 грн
236,47 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (2)
282,00
Економія: -36,00 грн
246,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
П'ятихатки, вул. Садова, 101
Всього: упаковка (1)
257,99
Економія: -21,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
283,99
Економія: -47,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Всього: упаковка (1)
297,99
Економія: -61,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
255,99
Економія: -19,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
Всього: упаковка (1)
259,99
Економія: -23,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -20,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (2)
275,99
Економія: -39,52 грн
236,47 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (1)
236,47 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
272,00
Економія: -35,00 грн
237,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
250,99
Економія: -14,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
Всього: упаковка (1)
245,99
Економія: -9,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (1)
319,99
Економія: -83,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
237,99
Економія: -1,52 грн
236,47 грн