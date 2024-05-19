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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS) розчин флакон 120 мл з контейнером для лінз, №1 - Львів (230072) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
291,99
Економія: -55,10 грн
236,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
283,99
Економія: -47,10 грн
236,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
312,99
Економія: -76,10 грн
236,89 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
244,99
Економія: -8,10 грн
236,89 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
289,99
Економія: -53,10 грн
236,89 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -20,10 грн
236,89 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
277,99
Економія: -41,10 грн
236,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Яворів, вул. Маковея, 41/2
Всього: упаковка (1)
289,99
Економія: -53,10 грн
236,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 5
Всього: упаковка (1)
289,99
Економія: -53,10 грн
236,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Соснівка, вул. Галицька, 6
Всього: упаковка (3)
283,99
Економія: -47,10 грн
236,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Стрий, вул. Болехівська, 53
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -25,10 грн
236,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вовчинець, вул. Європейська, 3
Всього: упаковка (2)
273,99
Економія: -37,10 грн
236,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Героїв Крут, 12
Всього: упаковка (1)
270,99
Економія: -34,10 грн
236,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (1)
270,99
Економія: -34,10 грн
236,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Довженка, 21-Б
Всього: упаковка (2)
280,99
Економія: -44,10 грн
236,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 62
Всього: упаковка (2)
304,99
Економія: -68,10 грн
236,89 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: упаковка (1)
239,99
Економія: -3,10 грн
236,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -25,10 грн
236,89 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 14
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -20,10 грн
236,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Привокзальна, 10-Б
Всього: упаковка (1)
283,99
Економія: -47,10 грн
236,89 грн