Всі аптеки України
Медичні виробиОфтальмологічні та оптичні виробиБагатоцільові розчиниБАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS)Ціни в аптеках

БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS) розчин флакон 120 мл з контейнером для лінз, №1 - Київ (230072) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
284,99
Економія: -48,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
284,99
Економія: -48,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
290,99
Економія: -54,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
277,99
Економія: -41,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
283,99
Економія: -47,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
264,99
Економія: -28,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
270,99
Економія: -34,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Всього: упаковка (1)
276,99
Економія: -40,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (1)
250,99
Економія: -14,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
Всього: упаковка (2)
250,99
Економія: -14,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
245,99
Економія: -9,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
270,99
Економія: -34,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (1)
277,99
Економія: -41,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Всього: упаковка (2)
249,99
Економія: -13,10 грн
236,89 грн
Ощад аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: упаковка (2)
268,99
Економія: -32,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосницька, 19-В
Всього: упаковка (1)
263,99
Економія: -27,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 48
Всього: упаковка (1)
270,99
Економія: -34,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Всього: упаковка (1)
275,99
Економія: -39,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (1)
270,99
Економія: -34,10 грн
236,89 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Стеценка, 5
Всього: упаковка (1)
270,99
Економія: -34,10 грн
236,89 грн