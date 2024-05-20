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АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл з дозуючим пристроєм, №1 - Одеса (237221) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
220,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
257,07
Економія: -18,69 грн
238,38 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
280,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
277,01 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
257,40 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
252,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
283,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
287,44
Економія: -76,12 грн
211,32 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
276,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
213,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
254,21
Економія: -42,89 грн
211,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
311,99
Економія: -78,03 грн
233,96 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
252,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
256,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
222,62 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
270,30 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
261,22
Економія: -27,71 грн
233,51 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
261,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
271,12
Економія: -59,80 грн
211,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
276,99
Економія: -43,03 грн
233,96 грн