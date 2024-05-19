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АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл з дозуючим пристроєм, №1 - Львів (237221) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеці
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
279,70
Економія: -37,74 грн
241,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
220,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
269,16
Економія: -49,71 грн
219,45 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
269,99
Економія: -36,03 грн
233,96 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
242,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
267,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
200,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
305,99
Економія: -72,03 грн
233,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
247,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
242,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
234,85
Економія: -34,78 грн
200,07 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
385,70
Економія: -152,30 грн
233,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
276,12
Економія: -59,12 грн
217,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
242,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
247,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
311,99
Економія: -78,03 грн
233,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
247,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
242,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
334,99
Економія: -101,03 грн
233,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
228,57 грн