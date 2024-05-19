Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняРідиниСольові розчини для промивання носаАКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙЦіни в аптеках

АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл з дозуючим пристроєм, №1 - Київ (237221) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 676 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
302,99
Економія: -69,03 грн
233,96 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
235,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
241,42 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
242,37 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
227,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
253,86 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
381,80
Економія: -148,40 грн
233,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
312,99
Економія: -79,03 грн
233,96 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
230,27 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
319,80
Економія: -81,06 грн
238,74 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
385,70
Економія: -152,30 грн
233,40 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
261,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
385,70
Економія: -152,30 грн
233,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
281,82
Економія: -56,22 грн
225,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
257,18 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
385,70
Економія: -152,30 грн
233,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
369,60
Економія: -136,20 грн
233,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (3)
293,84
Економія: -68,73 грн
225,11 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
229,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
230,27 грн