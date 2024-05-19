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БИНТ АУТОАДГЕЗІЙНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ COBAN™ 7,5 см х 4,5 м тілесний колір (серія 1583), №1 - Київ (26344) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
182,80
Економія: -53,61 грн
129,19 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
182,80
Економія: -53,61 грн
129,19 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
191,90
Економія: -56,31 грн
135,59 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (4)
161,60
Економія: -23,90 грн
137,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (1)
191,90
Економія: -56,31 грн
135,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (2)
163,00
Економія: -33,81 грн
129,19 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
163,00
Економія: -47,77 грн
115,23 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (1)
182,80
Економія: -53,61 грн
129,19 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Всього: упаковка (3)
161,60
Економія: -23,90 грн
137,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (1)
163,00
Економія: -47,77 грн
115,23 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А
Всього: упаковка (4)
161,60
Економія: -23,90 грн
137,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (1)
161,60
Економія: -23,90 грн
137,70 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Всього: упаковка (1)
163,00
Економія: -47,75 грн
115,25 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
97,50
Економія: -4,87 грн
92,63 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (3)
97,00
Економія: -2,91 грн
94,09 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом