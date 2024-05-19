Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Братства тарасівців, 6 Всього: упаковка (3) 97,00 Економія: -2,91 грн 94,09 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Ревуцького, 16-А Всього: упаковка (1) 163,00 Економія: -47,75 грн 115,25 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А Всього: упаковка (1) 182,80 Економія: -53,61 грн 129,19 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13 Всього: упаковка (1) 191,90 Економія: -56,31 грн 135,59 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Лаврська, 8 Всього: упаковка (1) 191,90 Економія: -56,31 грн 135,59 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В Всього: упаковка (4) 161,60 Економія: -23,90 грн 137,70 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Мала Шияновська, 1 Всього: упаковка (1) 182,80 Економія: -53,61 грн 129,19 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Володимирська, 51/53 Всього: упаковка (1) 182,80 Економія: -53,61 грн 129,19 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, просп. Івасюка Володимира, 27 Всього: упаковка (2) 163,00 Економія: -33,81 грн 129,19 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43 Всього: упаковка (3) 161,60 Економія: -23,90 грн 137,70 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14 Всього: упаковка (2) 163,00 Економія: -47,77 грн 115,23 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Здановської Юлії, 48 Всього: упаковка (1) 161,60 Економія: -23,90 грн 137,70 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А Всього: упаковка (4) 161,60 Економія: -23,90 грн 137,70 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Вишгородська, 28/1 Всього: упаковка (1) 163,00 Економія: -47,77 грн 115,23 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Берестейський, 108/1 Всього: упаковка (1) 97,50 Економія: -4,87 грн 92,63 грн Забронювати