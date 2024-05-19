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БИНТ АУТОАДГЕЗІЙНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ COBAN™ 5 см х 4,5 м (серія 1582), №1 - Харків (15423) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
96,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
102,99
Економія: -17,32 грн
85,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
101,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
83,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
99,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
82,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 161
Всього: упаковка (3)
100,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (3)
110,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
88,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Пастера Луі, 234-А
Всього: упаковка (2)
101,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29-Б
Всього: упаковка (2)
101,64 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (4)
79,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (1)
89,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 22
Всього: упаковка (4)
104,99
Економія: -19,32 грн
85,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
87,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (2)
88,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Троїцька, 51
Всього: упаковка (1)
89,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Британська, 1
Всього: упаковка (1)
81,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (1)
84,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Іллінська, 49
Всього: упаковка (1)
89,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, просп. Перемоги, 105
Всього: упаковка (1)
86,70 грн