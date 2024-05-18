БИНТ АУТОАДГЕЗІЙНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ COBAN™ 5 см х 4,5 м (серія 1582), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (15423) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Маяковського, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 26