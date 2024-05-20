БИНТ АУТОАДГЕЗІЙНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ COBAN™ 10 см х 4,5 м (серія 1584), №1 - Одеса (15421) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Шампань
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Віола
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
В інших містах:
Южна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Аптека нц
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 13
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4