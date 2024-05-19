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БИНТ АУТОАДГЕЗІЙНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ COBAN™ 10 см х 4,5 м (серія 1584), №1 - Київ (15421) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
187,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
186,70 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
237,00
Економія: -59,96 грн
177,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
184,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (1)
208,99
Економія: -41,58 грн
167,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
189,99 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
200,65
Економія: -27,07 грн
173,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
186,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
186,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (7)
189,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
189,60 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (3)
260,00
Економія: -63,74 грн
196,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (5)
186,32 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
200,65
Економія: -27,07 грн
173,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
Всього: упаковка (2)
203,99
Економія: -36,58 грн
167,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-А
Всього: упаковка (2)
189,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
187,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (11)
203,99
Економія: -34,63 грн
169,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (2)
208,99
Економія: -41,58 грн
167,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 1
Всього: упаковка (2)
209,32
Економія: -16,96 грн
192,36 грн