БИНТ АУТОАДГЕЗІЙНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ COBAN™ 10 см х 4,5 м (серія 1584), №1 - Харків (15421) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
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Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Ощад аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Аптека нц
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13