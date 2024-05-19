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БИНТ АУТОАДГЕЗІЙНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ COBAN™ 10 см х 4,5 м (серія 1584), №1 - Харків (15421) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
187,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
185,39 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
186,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
246,44
Економія: -34,01 грн
212,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
189,38 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (2)
199,34
Економія: -24,74 грн
174,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Всього: упаковка (1)
204,09
Економія: -31,02 грн
173,07 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (2)
189,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (1)
217,00 грн
В інших містах:
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (2)
191,99
Економія: -23,81 грн
168,18 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (3)
192,18
Економія: -17,62 грн
174,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (2)
224,99
Економія: -56,81 грн
168,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
212,99
Економія: -44,81 грн
168,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
Всього: упаковка (2)
192,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (2)
208,99
Економія: -40,81 грн
168,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (11)
201,26
Економія: -31,90 грн
169,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-А
Всього: упаковка (2)
189,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
Всього: упаковка (2)
203,99
Економія: -35,81 грн
168,18 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
200,65
Економія: -27,07 грн
173,58 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (3)
260,00
Економія: -63,74 грн
196,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
189,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
186,70 грн