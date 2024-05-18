БИНТ АУТОАДГЕЗІЙНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ COBAN™ 10 см х 4,5 м (серія 1584), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (15421) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Ощад аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-А
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28