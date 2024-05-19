БАНДАЖ ЛІКТЬОВИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ WELLCARE 31010 розмір M, №1 - Київ (561227) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 2/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А