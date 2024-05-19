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БАНДАЖ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ СТОПИ LS 77, розмір 1 чорний лівий, №1 - Львів (475580) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (3)
596,00
Економія: -260,50 грн
335,50 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 1
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -260,50 грн
335,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1
Всього: упаковка (1)
508,00
Економія: -172,50 грн
335,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
596,00
Економія: -260,50 грн
335,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 33
Всього: упаковка (2)
596,00
Економія: -260,50 грн
335,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Винниченка, 8
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -260,50 грн
335,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
502,81
Економія: -3,86 грн
498,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
534,44 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
480,46 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Е
Всього: упаковка (1)
508,00
Економія: -172,50 грн
335,50 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
291,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 22
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -260,50 грн
335,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (1)
498,09
Економія: -1,79 грн
496,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
529,97 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 1
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -260,50 грн
335,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Всього: упаковка (5)
596,00
Економія: -260,50 грн
335,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
534,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (1)
533,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: упаковка (1)
554,99
Економія: -104,99 грн
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Гостомельська, 1
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -260,50 грн
335,50 грн